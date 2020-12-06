Более 30 москвичей с COVID-19 поступили в инфекционную клиническую больницу №2

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В инфекционную клиническую больницу № 2 в столице за минувшие сутки поступил 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила главный врач медицинского учреждения Светлана Краснова в социальной сети Facebook.

По ее словам, всего в больницу поступило 58 человек.

⚡️ 06.12.2020 (281 сутки работы с COVID-19).В больнице 750 человек (в том числе 28 в реанимации), из них 353 случая,... Опубликовано Светланой Красновой Суббота, 5 декабря 2020 г.

— Выписаны 47 человек, из них 32 с выздоровлением по COVID-19, — написала Краснова.

Она также добавила, что на данный момент в больнице на лечении находятся 750 пациентов, из них 353 случая с подтвержденным коронавирусом.

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