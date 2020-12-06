Более 540 пациентов лечатся от COVID-19 в московском центре «Вороновское»
Более 540 пациентов столичного центра «Вороновское» лечатся от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщил главный врач центра Сергей Переходов.
По его словам, за сутки в учреждение поступил 71 пациент, 44 человек выписали.
В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 6 декабря состоит на лечении 542 пациента. Из...Опубликовано Сергеем Переходовым Воскресенье, 6 декабря 2020 г.
— В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 6 декабря состоят на лечении 542 пациента. Из них: с диагнозом «пневмония» — 542, подтвержденных с COVID — 542, с кислородной поддержкой — 444, на ИВЛ — 15, — написал Переходов в социальной сети Facebook.
Он также рассказал, что в субботу, 5 декабря, от коронавируса умерли мужчины в возрасте 60 и 78 лет, женщина в возрасте 80 лет.
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