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Сергей Собянин рассказал о ходе масштабной вакцинации в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о ходе масштабной вакцинации в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице началась вакцинация от коронавирусной инфекции самой первой по стране. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, примерно 40 тысяч добровольцев будут участвовать в испытаниях третьего этапа вакцинации. Уточняется, что уже 25 тысяч человек сделали прививку.

В первые часы на вакцинацию от COVID-19 записались несколько тысяч человек, среди которых учителя, врачи и социальные работники, заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава города сообщил, что что в столице должны вакцинировать от коронавирусной инфекции до семи миллионов человек.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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