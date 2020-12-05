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Врач рассказала о возможных реакциях организма после вакцинации от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач рассказала о возможных реакциях организма после вакцинации от COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов в первые сутки после введения вакцины от коронавирусной инфекции является нормой. Об этом заявила главный врач городской поликлиники № 2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

По ее словам, после любой прививки необходимо оценивать свое состояние, тем более после вакцинации от коронавируса.

— Как и после других вакцинаций, предупреждаем о том, что может быть период кратковременного ощущения слабости, повышения сонливости и может быть температура до 37 в первые сутки после введения препарата, — пояснила Наталья Шиндряева.

Она отметила, что каждый, кто пришел на вакцинацию, получит листовку с подробным изложением возможных реакций организма. Врач добавила, что эти реакции должны пройти в течение суток. В случае же, если этого не произойдет, рекомендуется обратиться к врачу, передает слова Шиндряевой РИА Новости.

В субботу, 5 декабря, в столице стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми сделать прививку получили возможность люди из основной группы риска — медработники, сотрудники городских социальных учреждений, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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