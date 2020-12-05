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Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве

Виктория Родимкина

Город

В субботу, 5 декабря, в столице стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми сделать прививку получили возможность люди из основной группы риска — медработники, сотрудники городских социальных учреждений, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что попасть на вакцинацию в первую очередь смогут учителя, а также сотрудники учебных и лечебных учреждений.

Пройти вакцинацию можно будет в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

По мере поступления вакцины перечень категорий для записи на прививку будет увеличиваться. В итоге вакцина будет доступна всем жителям столицы. Власти планируют до конца 2020 года открыть в городе 170 центров вакцинации.

Для хранения вакцины в столице закупили специальное медицинское оборудование. Кроме того, во всех центрах вакцинации построили специальную морозилку, позволяющую хранить более миллиона доз вакцины.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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