Более 20 тысяч москвичей получили обе дозы вакцины от COVID-19 в рамках испытаний

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице свыше 20 тысяч человек получили обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных испытаний. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Москва 24».

Она уточнила, что всего 273 заболевших были зафиксированы в столице.

— Это 1,5 процента от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят, — отметила Ракова.

Она также добавила, что за предыдущие шесть месяцев подготовки и проведения клинических исследований вакцины «Спутник V» в столице развернули полную логистическую цепочку процесса вакцинации от COVID-19. Она включает хранение и транспортировку препарата, а также обеспечение правильных условий хранения.

Напомним, пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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