Пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пункты вакцинации людей от коронавируса откроются в столице в субботу, 5 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря, — написал глава города в личном блоге.

Мэр уточнил, что днем ранее, 4 декабря, откроется электронная запись на вакцинацию. Первыми записаться на прививку смогут педагоги, врачи и сотрудники городских соцслужб. Другие жители столицы получат право вакцинироваться в ближайшие недели, когда город получит большие партии препарата.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе. Также глава государства сообщил, что в стране произвели уже свыше двух миллионов доз препарата от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян