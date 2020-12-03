Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря

Вероника Кузьминова

Город

Пункты вакцинации людей от коронавируса откроются в столице в субботу, 5 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря, — написал глава города в личном блоге.

Мэр уточнил, что днем ранее, 4 декабря, откроется электронная запись на вакцинацию. Первыми записаться на прививку смогут педагоги, врачи и сотрудники городских соцслужб. Другие жители столицы получат право вакцинироваться в ближайшие недели, когда город получит большие партии препарата.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе. Также глава государства сообщил, что в стране произвели уже свыше двух миллионов доз препарата от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

пандемияМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Все мнения
О проекте