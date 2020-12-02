Более 100 тысяч человек вакцинировали от COVID-19 в России
Более 100 тысяч человек из группы риска привито вакциной от коронавируса «Спутник V» в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 2 декабря.
— Мы начали вакцинировать жителей из групп риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тысяч граждан РФ, — сказал он.
Министр напомнил, что пострегистрационные исследования вакцины стартовали еще 22 августа, в них принимали участие 40 тысяч человек.
Михаил Мурашко добавил, что исследования проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Кроме того, министр подчеркнул, что исследования подтверждают эффективность вакцины.
Ранее министр сообщил, что в России планируется увеличить производство вакцины от коронавируса «Спутник V».
Также президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний.
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