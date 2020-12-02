Мурашко заявил о планах увеличить производство вакцины от коронавируса «Спутник V»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране планируется увеличить производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он рассказал на презентации вакцины для ООН в среду, 2 декабря.

— Мы собираемся увеличить производство вакцины в России и по всему миру, — цитирует Михаила Мурашко РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать в стране вакцинацию от коронавируса.

Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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