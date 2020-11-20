Путин заявил, что российские вакцины от COVID безопасны и эффективны

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, во время выступления на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — прим. «ВМ»).

Он напомнил своим коллегам, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний.

— Вопрос только в одном — в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем, — пояснил Путин.

Путин начал выступление перед лидерами АТЭС с главного - трех российских вакцин от COVID: "Они безопасны и эффективны, вопрос только в том, чтобы наладить массовое производство". pic.twitter.com/Oj99QDyRHy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 20, 2020

Кроме того, он назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. По словам российского лидера, из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек.

Стенограмма выступления Владимира Путина на саммите АТЭС опубликована на официальном сайте Кремля.

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