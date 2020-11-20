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Путин заявил, что российские вакцины от COVID безопасны и эффективны
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил, что российские вакцины от COVID безопасны и эффективны

Евгения Звощик

Общество

Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, во время выступления на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — прим. «ВМ»).

Он напомнил своим коллегам, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний.

— Вопрос только в одном — в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем, — пояснил Путин.

Кроме того, он назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. По словам российского лидера, из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек.

Стенограмма выступления Владимира Путина на саммите АТЭС опубликована на официальном сайте Кремля.

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