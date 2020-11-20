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Москва вошла в число городов с наименьшим риском заболеть коронавирусом
Фото: Анна Быкова

Москва вошла в число городов с наименьшим риском заболеть коронавирусом

Ростислав Зубков

Общество

Москва вошла в число городов, где риск заразиться коронавирусом наименее вероятен. Краснодар и Нижний Новгород также оказались одними из самых безопасных населенных пунктов в этом плане, пишет РБК в пятницу, 20 ноября.

По данным агентства, риск заразиться ковидом в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе — ниже среднего. Примерно такие же шансы подхватить COVID-19 — в Тюмени, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

В Хабаровске, Красноярске, Челябинске, Омске и Саратове граждане рискуют заболеть с такой же вероятностью, что и все остальное население РФ.

— В Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15 процентов выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск — там вероятность заболевания на семь процентов выше, чем в среднем по РФ, — приводит издание данные исследования «СберИндекса».

Вместе с тем за минувшие сутки в столице выявили рекордные 6902 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 2 039 926 случаев ковида. При этом 1 551 414 пациентов переболели и вылечились, 35 311 — умерли.

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