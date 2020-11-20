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В Москве выявили 6902 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве выявили 6902 новых случая коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 6902 новых случая коронавируса. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

За сутки из столичных больниц выписались 5836 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Таким образом, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252 человек.

В России новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 24 318. Из них 24,4 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о планах привить желающих от коронавируса. Все желающие привиться вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» могут получить лекарство в течение 2021 года, если объемы производства препарата удастся значительно увеличить.

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