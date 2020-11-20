Столичные врачи вылечили от коронавируса 5,8 тысячи пациентов за сутки
За сутки из столичных больниц выписались 5836 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в пятницу, 20 ноября, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252 человек, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Ранее москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта в период пандемии. Поездки на автомобиле во время обострения ситуации с коронавирусом могут быть опаснее, чем в общественном, заявили медики.
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