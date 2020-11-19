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Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта в период пандемии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта в период пандемии

Юлия Захарова

Город

Поездки на личном транспорте на фоне обострения ситуации с коронавирусом могут быть опаснее, чем в общественном. Об этом в четверг, 19 ноября, предупредил профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Сергей Бондарев.

По его словам, некоторые исследователи утверждают, что тяжесть течения заболевания зависит от уровня загрязнения воздуха. В частности, в Гарвардской школе здравоохранения отметили, что вдыхание частиц асфальта и автомобильных шин приводит к ослаблению организма и ухудшению состояния легких.

— К высоким уровням загрязнения авторы отнесли концентрацию таких частиц выше 13 микрограммов на кубометр воздуха. В некоторых районах Москвы концентрация доходит до 31 микрограмма — именно из-за количества машин на дорогах столицы, — цитирует эксперта пресс-служба Московского метрополитена.

В связи с этим горожанам лучше пересесть на общественный транспорт, который производит значительно меньше выбросов. Кроме того, водители проходят ежедневный медицинский контроль. Данные факторы повышают уровень безопасность на дорогах и позволяют позаботиться о жизни и здоровье пешеходов и пассажиров.

Медик также напомнил о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

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