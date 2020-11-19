В Минпросвещения рассказали, у кого больше риск заболеть COVID-19 в школе

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Большему риску заболеть коронавирусной инфекцией подвергаются преподаватели, а не школьники. Об этом в четверг,19 ноября, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в настоящее время школа является самым безопасным местом, так как там измеряют температуру и проводят дезинфекцию. В образовательных учреждениях работают противоэпидемиологические меры, которые позволяют прерывать цепочки заражения.

Ранее Глушко заявил, что ученики начальных классов российских школ в подавляющем большинстве занимаются в очном формате.

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