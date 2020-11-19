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Минпросвещения РФ: Почти все ученики начальных классов занимаются очно
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Минпросвещения РФ: Почти все ученики начальных классов занимаются очно

Кирилл Николаев

Образование

Ученики начальных классов школ в подавляющем большинстве занимаются очно. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, начальная школа продолжает учиться в очном формате, так как меньшее количество заболевших коронавирусом насчитывается в этой возрастной категории. Кроме того, учеников младших классов очень сложно учить дистанционно.

Глушко добавил, что на данный момент главной задачей Министерства просвещения РФ является сохранение здоровья школьников и преподавателей.

Ранее сообщалось, что столичным школьникам продлили обучение в дистанционном режиме. Такие меры призваны сократить риск заражения коронавирусом.

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