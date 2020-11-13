Около 17 миллионов оценок получили столичные школьники на дистанционном обучении

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

С 19 октября московские школьники получили около 17 миллионов оценок, находясь на дистанционном обучении. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что с момента дистанционного формата занятий было проведено более 2,6 миллиона уроков для учеников 6–11-х классов в Московской электронной школе (МЭШ).

Несмотря на возросшую в 1,5 раза нагрузку на электронные журналы и дневники, МЭШ работает стабильно. Более 600 учеников и преподавателей ежедневно подключаются к занятиям, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Так, студенты вузов и колледжей Москвы переходят на дистанционную форму обучения. Власти порекомендовали частным учебным учреждениям принять аналогичные меры. Транспортные карты учащихся, переведенных на удаленку, будут временно заблокированы. При этом школьникам и студентам города рекомендуется соблюдать домашний режим и ограничить число контактов.

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