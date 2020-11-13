Эксперт: Почти во всем мире школы в нынешних условиях полностью закрыты

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы Мария Лазутова поблагодарила родителей за сотрудничество во время дистанционного формата обучения в школах.

— В этот период формировалось взаимное педагогическое и родительское сообщество, — заявила Лазутова на круглом столе Общественной палаты Москвы, который посвящен дистанционному обучению в период коронавирусной инфекции.

Она сообщила, что дистанционное обучение является временной мерой. Из-за пандемии школы почти во всем мире полностью закрыты. В некоторых странах они открыты частично.

— Условия, в которых оказались не только мы, но и весь мир, требуют от всех нас терпения, выдержки и, самое главное, взаимной поддержки, — подчеркнула Лазутова.

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