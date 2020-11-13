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Андреева рассказала об эффективности дистанционного обучения для стабилизации ситуации с коронавирусом
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Андреева рассказала об эффективности дистанционного обучения для стабилизации ситуации с коронавирусом

Кирилл Николаев

Город

На круглом столе Общественной палаты Москвы, который посвящен дистанционному обучению в период коронавирусной инфекции, руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева ответила на основные вопросы родителей.

Она отметила, что в настоящее время в Москве сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом. На данный момент фиксируется достаточно активный темп прироста. Ограничительные меры, в том числе для школьников, помогут снизить число заболевших.

— Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации — будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас — подготовка к ЕГЭ, — заявила Андреева.

Она отметила, что после введения каникул процент заболевших старшеклассников снизился до уровня младших школьников.

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дистанционная форма обученияМосквашкольники
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