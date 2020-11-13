Главный педиатр Москвы: Почти две тысячи детей были госпитализированы с коронавирусом за время пандемии

Больница № 40 в Коммунарке / Фото: Анна Быкова

За время пандемии почти две тысячи детей, которые заболели коронавирусной инфекцией, были госпитализированы в столичные больницы. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил главный педиатр Москвы, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов на проходящем в Общественной палате Москвы круглом столе, посвященном вопросам дистанционного образования.

По данным на 7 ноября, частота случаев коронавирусау детей в Москве составляет 34 790 случая (7,6 процента от общего числа заболевших). Из них 65 процентов — школьники с 6 по 11 классы. Всего в период пандемии было госпитализировано 1908 детей.

Также Османов отметил клинические особенности коронавирусной инфекции у детей: острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). У несовершеннолетних коронавирус может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома. В этом случае происходит тяжелое поражение всех систем организма. Кроме того, яркой характеристикой коронавируса у детей является тот факт, что он поражает несколько жизненно важных органов и, прежде всего, легкие и сердце.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Столичные ТЦ начали вводить систему QR-кодов в точках общественного питания