Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные ТЦ начали вводить систему QR-кодов в точках общественного питания
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные ТЦ начали вводить систему QR-кодов в точках общественного питания

Юлия Ямпольская

Город

Торговые центры в столице с 13 ноября начали вводить систему чек-ин в ресторанах и других точках общественного питания. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей торговых и торгово-развлекательных центров.

В пресс-службе Ingka Centres в России отметили, что здоровье и безопасность посетителей — главное для компании.

— Мы рекомендовали нашим партнерам, которые работают на фуд-корт в «Мега Теплый Стан», подключиться к программе, необходимой для получения уведомлений в случае возможного контакта с посетителями с подтвержденным COVID-19 (QR-коды). В настоящее время уже 24 из 27 арендаторов присоединились к этой инициативе московских властей, система QR-кодов начнет работать с 13 ноября, — уточнили в пресс-службе.

Также посетители ресторанов и кафе IKEA в Москве должны будут зарегистрироваться на сайте checkin.mos.ru.

— Регистрация в программе необходима для получения уведомлений в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19, — рассказали в пресс-службе компании.

Администрация ТРЦ «Европейский», который входит в состав ГК «Киевская площадь», пояснили, что центр уже приступил к изучению возможностей и технических особенностей внедрения QR-кодов.

«Фудмолл «Депо» уже проходит регистрацию как площадка в системе чек-ин. QR-коды расклеят на территории фудмолла на стикерах для удобства горожан.

— Также отдельно будем рекомендовать гостям регистрировать свое посещение — мы не имеем права заставлять людей проходить регистрацию, но надеемся на сознательность наших гостей в этом вопросе, — отметили в пресс-службе.

В администрация ТРЦ «Щелковский» сообщили, что вопрос с системой чек-ина технически пока не прорабатывали.

— «Щелковский» открылся совсем недавно — 29 октября. Мы прикладываем максимум усилий не только по соблюдению обязательных мер безопасности, но и по своей инициативе реализуем дополнительные — например, установили на обоих входах специальные дезинфицирующие кабины со встроенными бесконтактными дезинфекторами, — добавили в пресс-службе.

С 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 1,4 миллиона раз москвичи воспользовались системой чек-ин

QR-кодыМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Все мнения
О проекте