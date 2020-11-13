Столичные ТЦ начали вводить систему QR-кодов в точках общественного питания

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Торговые центры в столице с 13 ноября начали вводить систему чек-ин в ресторанах и других точках общественного питания. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей торговых и торгово-развлекательных центров.

В пресс-службе Ingka Centres в России отметили, что здоровье и безопасность посетителей — главное для компании.

— Мы рекомендовали нашим партнерам, которые работают на фуд-корт в «Мега Теплый Стан», подключиться к программе, необходимой для получения уведомлений в случае возможного контакта с посетителями с подтвержденным COVID-19 (QR-коды). В настоящее время уже 24 из 27 арендаторов присоединились к этой инициативе московских властей, система QR-кодов начнет работать с 13 ноября, — уточнили в пресс-службе.

Также посетители ресторанов и кафе IKEA в Москве должны будут зарегистрироваться на сайте checkin.mos.ru.

— Регистрация в программе необходима для получения уведомлений в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19, — рассказали в пресс-службе компании.

Администрация ТРЦ «Европейский», который входит в состав ГК «Киевская площадь», пояснили, что центр уже приступил к изучению возможностей и технических особенностей внедрения QR-кодов.

«Фудмолл «Депо» уже проходит регистрацию как площадка в системе чек-ин. QR-коды расклеят на территории фудмолла на стикерах для удобства горожан.

— Также отдельно будем рекомендовать гостям регистрировать свое посещение — мы не имеем права заставлять людей проходить регистрацию, но надеемся на сознательность наших гостей в этом вопросе, — отметили в пресс-службе.

В администрация ТРЦ «Щелковский» сообщили, что вопрос с системой чек-ина технически пока не прорабатывали.

— «Щелковский» открылся совсем недавно — 29 октября. Мы прикладываем максимум усилий не только по соблюдению обязательных мер безопасности, но и по своей инициативе реализуем дополнительные — например, установили на обоих входах специальные дезинфицирующие кабины со встроенными бесконтактными дезинфекторами, — добавили в пресс-службе.

С 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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