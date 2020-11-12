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Около 1,4 миллиона раз москвичи воспользовались системой чек-инов
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Около 1,4 миллиона раз москвичи воспользовались системой чек-инов

Юлия Ямпольская

Город

Жители столицы воспользовались системой чек-инов при входе в заведение Москвы около 1,4 миллиона раз. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города.

Там отметили, что с 19 октября к системе присоединились свыше четырех тысяч организаций, в их числе рестораны и гостиницы, на которых требование не распространялось, передает РИА Новости.

— Они добровольно внедрили эту систему, поскольку осознают свою ответственность перед посетителями, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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