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Власти Москвы рассказали о стабильной работе системы QR-кодов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти Москвы рассказали о стабильной работе системы QR-кодов

Юлия Ямпольская

Город

Система QR-кодов в столице работает стабильно, без сбоев. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города.

— Практика применения системы QR-кодов в ночных клубах, барах, ресторанах и других развлекательных заведениях, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, продемонстрировала, что система работает стабильно, вне зависимости от нагрузки, — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что данные, которые горожане передают сервису, защищены. Уточняется, что вся информация хранится в городском центре обработки данных, оснащенном всеми необходимыми средствами защиты, передает РИА Новости

Напомним, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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