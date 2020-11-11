Столичным учреждениям культуры рекомендовали ввести систему QR-кодов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичный департамент культуры рекомендовал ввести QR-коды для посетителей и работников учреждений культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно приказу, руководителям театров, концертных организаций, кинотеатров нужно обеспечить реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно. Это необходимо сделать с учетом раннее реализованных билетов. Максимальная заполняемость зала должна составлять 25 процентов.

Также рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим коронавирусом.

Напомним, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. При последующем выявлении заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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