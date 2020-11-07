Систему чек-инов введут в префектурах и управах Москвы с 12 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Система чек-инов заработает в префектурах и управах столицы в четверг, 12 ноября. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, на данный момент более 4 тысяч предприятий используют систему чек-инов.

— В том числе на этой неделе эта система была введена в ряде организаций правительства Москвы, порядка 40 предприятий к ней присоединились. Ну и со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах, — цитирует руководителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что система зарекомендовала себя хорошо и смогла помочь врачам проводить эпидрасследования.

Ранее Немерюк сообщил, что столичные власти не планируют закрывать ночные заведения.

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