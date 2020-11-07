Власти Москвы не планируют закрывать ночные заведения

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти столицы пока не планируют закрывать ночные заведения из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он также напомнил, что в таких местах действует система чек-инов.

— Эта система позволяет врачам своевременно проводить эпидемиологические расследования в случае выявления у кого-то из посетителей или сотрудников заболевания и информировать об этом других посетителей, — цитирует главу ведомства Интерфакс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Свыше 100 ночных развлекательных заведений Москвы получили QR-коды для обеспечения чек-ина посетителей. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00:00 до 06:00.

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