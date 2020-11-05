Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Систему чек-инов ввели в зданиях правительства Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Систему чек-инов ввели в зданиях правительства Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Систему чек-инов ввели в качестве эксперимента в зданиях правительства Москвы. Пройти регистрацию должны сотрудники органов исполнительной власти, а также посетители. Это поможет горожанам узнать о возможном риске заражения COVID-19.

На первом этапе систему ввели в зданиях, где располагаются департаменты правительства столицы. На втором этапе участвовать в эксперименте будут подведомственные организации.

Сотрудникам правительства города и посетителям здания надо будет зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377, передает официальный сайт мэра Москвы.

Если у кого-то обнаружат коронавирус, все зарегистрированные пользователи смогут узнать об этом и своевременно сдать тест, а также ограничить число контактов и остановить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее свыше 100 ночных развлекательных заведений Москвы получили QR-коды для обеспечения чек-ина посетителей. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00:00 до 06:00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса быстро получить оповещение и пройти тестирование на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичам пришло почти 5,5 тысячи уведомлений о возможном контакте с больными COVID-19

QR-кодыМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте