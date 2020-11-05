Систему чек-инов ввели в зданиях правительства Москвы

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Систему чек-инов ввели в качестве эксперимента в зданиях правительства Москвы. Пройти регистрацию должны сотрудники органов исполнительной власти, а также посетители. Это поможет горожанам узнать о возможном риске заражения COVID-19.

На первом этапе систему ввели в зданиях, где располагаются департаменты правительства столицы. На втором этапе участвовать в эксперименте будут подведомственные организации.

Сотрудникам правительства города и посетителям здания надо будет зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377, передает официальный сайт мэра Москвы.

Если у кого-то обнаружат коронавирус, все зарегистрированные пользователи смогут узнать об этом и своевременно сдать тест, а также ограничить число контактов и остановить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее свыше 100 ночных развлекательных заведений Москвы получили QR-коды для обеспечения чек-ина посетителей. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00:00 до 06:00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса быстро получить оповещение и пройти тестирование на коронавирус.

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