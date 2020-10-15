Более 100 ночных заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Свыше 100 ночных развлекательных заведений Москвы получили QR-коды для обеспечения чекина посетителей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Более 100 заведений сгенерировали QR-коды, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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