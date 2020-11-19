Минпросвещения оценило эпидситуацию в российских школах

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Эпидемиологическая в российских школах спокойная. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в четверг, 19 ноября.

Он уточнил, что более 55 процентов учеников находятся на очном обучении.

— На сегодняшний день мы видим, что 0,07 процента от всего количества школ находятся на карантине, это всего 26 школ в 12 регионах, — сказал замминистра в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация в учебных учреждениях страны более чем спокойная. Дмитрий Глушко добавил, что школа на данный момент является самым безопасным местом, где могут находиться дети.

Ранее сообщалось, что столичным школьникам продлили обучение в дистанционном режиме. Такие меры призваны сократить риск заражения коронавирусом.

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