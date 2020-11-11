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Эпидемиолог: В России 1,3 процента населения уже встретились с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эпидемиолог: В России 1,3 процента населения уже встретились с COVID-19

Евгения Звощик

Общество

На сегодняшний день 1,3 процента населения России встретились с новым типом коронавируса и перенесли его в различных формах. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в среду, 11 ноября.

Он уточнил, что при этом в мире менее одного процента населения встретились с COVID. Кроме того, Горелов пояснил, что нельзя говорить о первой и второй волнах заболеваемости COVID-19, поскольку РФ не прошла через ноль по заболеваемости коронавирусом, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в новогодние праздники россиянам следует минимизировать контакты и провести праздничные дни в кругу семьи.

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