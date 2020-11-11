В Минпросвещения выступили против постоянного и массового дистанционного обучения

Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

Министерство просвещения РФ выступает против постоянного и массового дистанционного обучения школьников. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко в среду, 11 ноября.

По его словам, дистанционное обучение в таких условиях разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя к ученику.

— Помимо обучения у школы есть важная функция — это воспитание, — пояснил Глушко.

Он отметил, что младшеклассники — ученики с 1-го по 4-й класс — находятся в том возрасте, когда детям особенно сложно учиться дистанционно, передает РИА Новости.

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