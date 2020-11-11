Мурашко заявил о рисках тяжелого течения COVID у пожилых людей

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Риск тяжелого течения нового типа коронавируса увеличивается у пожилых людей практически в два раза для каждого десятилетия. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 11 ноября.

Глава Минздрава пояснил, что наиболее уязвимой категорией как раз являются пациенты в возрасте более 60 лет. Мурашко добавил, что старшее поколение необходимо защитить и обеспечить всестороннюю помощь, передает РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что в новогодние праздники россиянам следует минимизировать контакты и провести праздничные дни в кругу семьи.

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