«Спасают от смерти»: врач назвала два типа лекарств для больных COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о двух типах лекарств, которые применяются для лечения больных коронавирусной инфекцией. Одни используются в больницах, вторые поддерживают иммунитет.

— Лекарства напрямую спасают от смерти от коронавируса. Их два класса, оба используются в госпиталях. Первый — глюкокортикоид, второй класс препаратов — антикоагулянты. Есть в таблетках, есть инъекционные формы. В больницах они спасают от смерти, — заявила Малышева.

Врач подчеркнула, что это не противовирусная терапия, важно, чтобы иммунная система людей была укреплена. Есть препараты, которые не лечат коронавирусную инфекцию, но поддерживают иммунитет, не давая вирусу проникнуть в клетку. Все эти лекарства имеют окончания «-прил», «-статин» и помогают снизить риск заражения коронавирусом. Малышева добавила, что важно принимать лекарства по назначению врача.

Видео опубликовано на YouTube.

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