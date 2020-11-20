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Роспотребнадзор рассказал о планах привить всех желающих от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Роспотребнадзор рассказал о планах привить всех желающих от коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Все желающие привиться вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» могут получить лекарство в течение 2021 года, если объемы производства препарата удастся значительно увеличить. Об этом пресс-служба Роспотребнадзора заявила в пятницу, 20 ноября.

— Это возможно при значительном увеличении производства вакцины, — указано в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент идет работа по масштабированию технологии выпуска вакцины, добавили в организации.

«ЭпиВакКорона» — вакцина, созданная центром «Вектор» — была зарегистрирована 13 октября. Это средство создано на основе пептидных антигенов. Минздрав разрешил разработчикам лекарства провести пострегистрационные исследования препарата.

(новость дополняется)

Роспотребнадзорвакцинакоронавирус
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