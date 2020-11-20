Роспотребнадзор рассказал о планах привить всех желающих от коронавируса
Все желающие привиться вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» могут получить лекарство в течение 2021 года, если объемы производства препарата удастся значительно увеличить. Об этом пресс-служба Роспотребнадзора заявила в пятницу, 20 ноября.
— Это возможно при значительном увеличении производства вакцины, — указано в сообщении на сайте ведомства.
На данный момент идет работа по масштабированию технологии выпуска вакцины, добавили в организации.
«ЭпиВакКорона» — вакцина, созданная центром «Вектор» — была зарегистрирована 13 октября. Это средство создано на основе пептидных антигенов. Минздрав разрешил разработчикам лекарства провести пострегистрационные исследования препарата.
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