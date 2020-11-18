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В России начались пострегистрационные испытания вакцины центра «Вектор»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

В России начались пострегистрационные испытания вакцины центра «Вектор»

Ростислав Зубков

Здоровье

Стартовали пострегистрационные испытания российской вакцины «ЭпиВакКорона», созданной центром «Вектор». Соответствующее разрешение на тесты выдало Министерство здравоохранения России, говорится в реестре его клинических испытаний.

По данным Минздрава, в тестировании препарата, основанного на пептидных антигенах, примут участие три тысячи человек старше 18 лет. Предполагается, что исследования завершатся 15 июня.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса препаратом центра «Вектор» будет бесплатной.

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