Центр имени Чумакова сможет производить 10 миллионов доз вакцины от COVID-19 в год
Центр имени Чумакова сможет производить десять миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции в год. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в будущем это число может быть увеличено.
— Мы надеемся на большие цифры, просто по мере работы, по мере опыта и расширение площадки, это количество будет увеличиваться, — заявил Ишмухаметов
Он отметил, что массовый выпуск вакцины от коронавирусной инфекции центра имени Чумакова начнется в феврале.
Ранее стало известно, что в России начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была разработана центром «Вектор».
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