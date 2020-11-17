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Центр имени Чумакова сможет производить 10 миллионов доз вакцины от COVID-19 в год
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Центр имени Чумакова сможет производить 10 миллионов доз вакцины от COVID-19 в год

Кирилл Николаев

Здоровье

Центр имени Чумакова сможет производить десять миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции в год. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в будущем это число может быть увеличено.

— Мы надеемся на большие цифры, просто по мере работы, по мере опыта и расширение площадки, это количество будет увеличиваться, — заявил Ишмухаметов

Он отметил, что массовый выпуск вакцины от коронавирусной инфекции центра имени Чумакова начнется в феврале.

Ранее стало известно, что в России начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была разработана центром «Вектор».

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