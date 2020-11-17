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Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начались в России
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начались в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России стартовали пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была разработана центром «Вектор». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 ноября.

По ее словам, остановить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации. Анна Попова отметила, что в мире уже есть достаточно вакцин высокого качества. Так, в России продолжается разработка и выпуск вакцин, среди которых «Спутник V», которая была зарегистрирована 11 августа, передает РИА Новости.

— 13 октября зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний, — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова сообщила, что Россия находится на сотом месте по уровню летальности коронавируса. Также «Вектору» разрешили начать проведение исследования вакцины от коронавируса на пожилых людях.

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