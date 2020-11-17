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«Вектор» получил разрешение на исследования вакцины от COVID-19 на пожилых
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Вектор» получил разрешение на исследования вакцины от COVID-19 на пожилых

Виктория Родимкина

Здоровье

Министерство здравоохранения разрешило Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводить исследования вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса на людях старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований (РКИ) Минздрава России во вторник, 17 ноября.

— Открытое исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше (III–IV фаза), — говорится в сообщении.

Уточняется, что исследование началось 16 ноября этого года. Его планируют завершить 15 мая 2021 года. В исследовании будут участвовать 180 пациентов.

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие около 40 тысяч человек в разных регионах страны.

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