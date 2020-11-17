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Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Россия занимает сотое место в мире по уровню летальности от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 ноября.

— По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е — по уровню летальности, — сказала Попова на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Уровень летальности от инфекции в России составляет около 1,7 процента, уточнила глава Роспотребнадзора. Она уточнила, что РФ занимает третье место среди стран G20 по охвату населения тестами на коронавирус, уступая только Америке и Великобритании, сообщает ТАСС.

В России на сегодняшний день провели около 69,5 миллиона тестов.

Ранее сообщалось, что «Вектору» разрешили проведение исследования вакцины от коронавируса на пожилых людях.

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