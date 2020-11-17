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Попова сообщила о формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова сообщила о формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири

Виктория Родимкина

Здоровье

В Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 ноября.

По ее словам, в коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, были отмечены некоторые изменения.

— Мы видим изменения определенные... в Сибирском регионе, это позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (COVID-19 — прим. «ВМ») с определенными мутациями, — цитирует Попову ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что пациентов с коронавирусом можно выписывать после одного отрицательного теста на инфекцию, второе исследование при этом не понадобится.

Также «Вектору» разрешили начать проведение исследования вакцины от коронавируса на пожилых людях.

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