Роспотребнадзор установил новые правила выписки переболевших COVID-19
Пациентов с коронавирусом можно выписывать после одного отрицательного теста на инфекцию, второе исследование при этом не понадобится. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, размещенном на портале правовой информации.
— Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата, — указано в предписании руководителя надзорного ведомства.
Она уточнила, что при положительном тесте на COVID-19 повторное исследование нужно провести не ранее чем через три календарных дня.
Ранее Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования по общепиту.
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