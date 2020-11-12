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Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования по общепиту
Фото: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования по общепиту

Евгения Звощик

Общество

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 12 ноября.

Данные требования вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 2027-го. В частности, они учитывают особенности для взрослого и детского населения, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании. Уточняется, что данные правила направлены на снижение риска для здоровья детей, обусловленного пищевым фактором.

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