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Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» для страдающих ожирением
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» для страдающих ожирением

Юлия Курганова

Здоровье

Роспотребнадзор в рамках национального проекта «Демография» запустил бесплатный сервис «Дневник питания» на платформе «Здоровье ВКонтакте». Основной целью проекта является помощь людям, которые страдают ожирением или имеют лишний вес. Данный сервис научит россиян правильно питаться. Об этом сообщается в понедельник, 9 ноября, на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране ожирение выявлено у 19 процентов мужчин и 27,6 процента женщин. Каждый десятый подросток болен ожирением, среди девочек страдают от лишнего веса 5,6 процента.

Отмечается, что «Дневник питания» будет полезен всем, кто планирует вести здоровый образ жизни. С помощью сервиса можно следить за количеством и качеством пищи в своем рационе в зависимости от личных целей — набрать мышечную массу, снизить вес или поддерживать форму.

Также есть опции напоминания о приеме витаминов, контроля за курением, доступ к справочнику центров здоровья, в которых можно пройти обследование по ОМС. В ведомстве добавили, что список доступных функций будет еще дорабатываться.

Платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в приложении «ВКонтакте» на смартфоне.

Читайте также: Проблему ожирения в России предложили решить с помощью налогов

Правильное питаниеРоспотребнадзорожирение
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