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Проблему ожирения в России предложили решить с помощью налогов
кадр из фильма «Сорванцы из Тимпельбаха»

Проблему ожирения в России предложили решить с помощью налогов

Ростислав Зубков

Общество

Для борьбы с ожирением в России следует направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение данного заболевания. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

На данный момент он рассматривает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

— Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности, — пояснил он в разговоре с РИА Новости, добавив, что с проблемой ожирения нужно бороться на системном уровне.

Парламентарий уточнил, что на сегодняшний день примерно 55 процентов россиян уже имеют избыточную массу тела. В связи с этим требуется принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, чтобы в том числе повысить информированность граждан о калорийности того или иного продукта или блюда в меню.

Сбор налогов с продажи фастфуда должен быть направлен на профилактику и борьбу с заболеваниями, которые провоцирует ожирение, заключил Менделевич.

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