Минздрав насчитал 42 миллиона россиян с ожирением
Лишний вес выявлен у 42 миллионов российских граждан. Об этом сообщил главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Иван Дедов на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
Он отметил, что подобные результаты стали итогом «скромных» подсчетов.
Врач добавил, что есть также люди с метаболическим синдромом или состоянием между сахарным диабетом и ожирением, куда входят и абдоминальное ожирение, нарушение углеводного обмена и гипертензия. Такие проблемы выявлены у 19 миллионов россиян.
Однако, по словам Дедова, из этих категорий люди могут выйти в здоровые, передает РИА Новости.
Ранее доктор Мясников перечислил бесполезные процедуры для избавления от жира. Он привел в пример криолиполиз, во время которого кожа подвергается воздействию холодом.
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