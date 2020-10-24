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Минздрав насчитал 42 миллиона россиян с ожирением
Фото: «Я худею» (2018)

Минздрав насчитал 42 миллиона россиян с ожирением

Юлия Курганова

Здоровье

Лишний вес выявлен у 42 миллионов российских граждан. Об этом сообщил главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Иван Дедов на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Он отметил, что подобные результаты стали итогом «скромных» подсчетов.

Врач добавил, что есть также люди с метаболическим синдромом или состоянием между сахарным диабетом и ожирением, куда входят и абдоминальное ожирение, нарушение углеводного обмена и гипертензия. Такие проблемы выявлены у 19 миллионов россиян.

Однако, по словам Дедова, из этих категорий люди могут выйти в здоровые, передает РИА Новости.

Ранее доктор Мясников перечислил бесполезные процедуры для избавления от жира. Он привел в пример криолиполиз, во время которого кожа подвергается воздействию холодом.

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