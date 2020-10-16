Попова: Половина российских мужчин имеет лишний вес

Анна Попова подчеркнула, что важно воспитывать культуру питания в семьях / Фото: photo.roscongress.org/Николай Корешков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около половины мужчин и трети женщин в стране имеют лишний вес. Об этом она заявила в интервью, опубликованном в пятницу, 16 октября, на сайте «Здоровое питание».

— В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6 процента мужчин и 35,6 процента женщин, ожирение — у 19 процентов и 27,6 процента мужчин и женщин соответственно, — сказала она.

Попова отметила, что избыточный вес увеличивает риск появления хронических заболеваний, проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертонию и диабет. Кроме того, ранее сообщалось, что люди с лишним весом находятся в группе риска тяжелых осложнений от COVID-19.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что ожирение наиболее распространено в Брянской, Тульской, Курганской, Воронежской, Орловской, Кемеровской, Курской областях, Республике Алтай, Алтайском крае и Еврейской автономной области.

Она добавила, что становится все больше детей с лишним весом и ожирением. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела наблюдается у 20 процентов, ожирение у каждого десятого (10,7 процента). Среди девочек — 14 процентов и 5,6 процента соответственно.

Попова подчеркнула, что очень важно воспитывать культуру питания в семьях. Детям не следует запрещать есть какие-то продукты, необходимо соблюдать умеренность. Родителям нужно готовить еду без избытка соли, жира и сахара.

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