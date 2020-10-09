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Мясников перечислил бесполезные процедуры для избавления от жира
Фото: youtube.com / Россия 1

Мясников перечислил бесполезные процедуры для избавления от жира

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неэффективные методы в борьбе с ожирением. Он напомнил, что 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с избыточным весом.

— Ожирение — фактор риска при диабете, раке и сердечно-сосудистых заболеваниях. Чтобы похудеть, нужно изменить образ жизни, иногда прибегнуть к медикаментам или хирургии. Раз есть спрос, есть и предложение, — пояснил врач.

Однако не все предлагаемые варианты реально помогают бороться с лишним весом. Мясников привел в пример криолиполиз, во время которого кожа подвергается воздействию холодом. Липосакция может быть опасна: она подходит тем, у кого есть локальные дефекты — жировые отложения внизу живота или на ягодицах, объяснил телеведущий.

— Убираются небольшие места, и надо понимать, что это тут же вернется, если за этим не следить и продолжать есть. Жир — это эндокринный орган, мы не до конца знаем функцию и биохимию. Из-за липосакции может нарушиться электролитный баланс, может отказать сердце, — отметил врач.

Вакуумные массажи Мясников назвал «разводкой» и иллюзией. Лишний вес — это не просто калории. Аппетит и набор веса во многом зависят от гормонов. Нужно двигаться и заниматься спортом, чтобы ускорить обмен веществ, подчеркнул врач.

Чтобы обмануть гормональную систему, нужно постепенно снижать вес.

Видео опубликовано на YouTube.

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