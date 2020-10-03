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Доктор Мясников назвал самый важный для здоровья продукт
Доктор Мясников отметил, что этот продукт является хорошим средством для борьбы с онкологией / Фото: youtube.com / О самом главном

Доктор Мясников назвал самый важный для здоровья продукт

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал брокколи самым важным продуктом для здоровья. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

— Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать «курица и мясо») — это будет брокколи, — заявил доктор.

Он отметил, что этот продукт является хорошим средством для борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом Мясников признался, что сам не особо любит брокколи, но к вкусу этого овоща достаточно быстро привыкаешь.

Ранее Мясников опроверг популярные причины повышенного аппетита. Он считает, что виной этому распущенность и вредная привычка.

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полезные продуктыАлександр Мясниковброкколи
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