Мясников опроверг популярные причины повышенного аппетита

Фото: youtube.com / О самом главном

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах повышенного аппетита. Он считает, что виной этому распущенность, вредная привычка, «и не нужно искать этому оправданий».

Мясников показал на стенд, где указаны популярные причины повышенного аппетита: стресс, дефицит витаминов, пропуск завтрака, беременность, недостаточное потребление воды, избыток углеводов.

— Неправильным пищевым поведением, привитым нам с детства, мы запускаем цепочку гормональных изменений, это правда. Но запускаем не потому, что мы больны. Но людей с реальными гормональными проблемами всего один процент. У нас пандемия не коронавируса, а ожирения, — отметил врач.

По его словам, связанные с избыточным весом болезни (диабет, повышенный холестерин и другие) приобрели характер эпидемии.

— Мы все приятно пухленькие. Речь не идет об экстремальном ожирении, когда это видно, а если мы посчитаем индекс массы тела, он будет избыточным, больше 25, — заявил Мясников.

По его словам, свой средний вес можно высчитать, отняв сто из своего роста в сантиметрах. Например, он при росте 175 сантиметров в среднем должен весить 75 килограммов.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Мясников показал на видео, как ему сделали вторую прививку от коронавируса