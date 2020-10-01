Ученые выяснили, какой напиток может снизить риск развития Паркинсона

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Употребление кофе помогает снизить риск развития болезни Паркинсона даже у тех людей, которые генетически предрасположены к данному заболеванию. К этому выводу пришла группа ученых из Американской академии неврологии.

Они провели исследование, в котором приняли участие практически 200 человек с болезнью Паркинсона и еще 180 без нее. При этом уточняется, что в каждой группе были люди с мутацией гена LRRK2, изменения в котором способствуют развитию данного недуга. В ходе эксперимента сравнивалось содержание кофеина в крови испытуемых. Также изучалось то, какие вещества и в каком количестве вырабатывает организм при усвоении кофеина.

Выяснилось, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме была на 76 процентов ниже, чем у здоровых людей. У больных же с нормальной копией гена показатель оказался на 31 процент ниже. Известно, что обладатели мутировавшего гена с болезнью употребляли за день почти в два раза меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.

По мнению ученых, пока нельзя с абсолютной уверенностью считать, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать. Для более точных результатов требуются дальнейшие исследования, пишет EurekAlert!.

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